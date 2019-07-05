فيصل فجر: لم نحترم بنين.. مصدومون ولن نستوعب ما حدث اليوم

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 23:09

كتب : FilGoal

المغرب - بنين

تحسّر فيصل فجر لاعب منتخب المغرب، على خروج بلاده المفاجئ من كأس الأمم الإفريقية 2019.

المغرب ودّع البطولة بشكل مفاجئ بهزيمته 1-4 في ركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وصرّح فجر بعد المباراة في المنطقة الإعلامية المختلطة: "الخروج مؤلم مؤلم، لا أدري ما أقول، ولكن هذا ما يحدث عندما لا تحترم الفريق المنافس".

أخبار متعلقة

صحيفة المنتخب: بعد الخروج الصادم.. اجتماع طارئ للاتحاد المغربي في القاهرة انهيار وبكاء واعتذار بعد صدمة السناجب.. كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصاء الإفريقي زئير الأسد ماني ذي الوجهين منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح.. وتألق اعتيادي لمحمود علاء

وأضاف لاعب وسط المغرب الذي دخل بديلا: "لا نزال تحت وقع الصدمة، ربما لن نستوعب ما حدث إلا في صباح الغد عند استيقاظنا".

وواصل: "نمتلك كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في البطولة، لكني لا أعرف ما يحدث للاعبين".

وأتم: "ندرك حجم خيبة أمل الجماهير المغربية".

فجر (30 عاما) لاعب كان الفرنسي لم يشارك سوى في دقيقة واحدة طوال الدور الأول، قبل أن يدخل في الدقيقة 107 من مباراة بنين، ويشهد إقصاء أسود الأطلس الصادم.

اقرأ أيضا:

زئير الأسد ماني ذي الوجهين

انهيار وبكاء واعتذار بعد صدمة السناجب.. كيف تفاعلت صحف المغرب مع الإقصاء الإفريقي

الونش يضع قدمه في جبيرة.. وفحوصات منتظرة لتحديد مدة غيابه

أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي

الأهلي يكشف لـ في الجول سعر صفقة أليو ديانج.. "وكدنا نفقد الأمل في ضمه"

فيصل فجر المغرب مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصر ضد جنوب إفريقيا.. بذكريات أمم 98 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – لعنة كاميرونية في الإسكندرية.. وذكريات رائعة في القاهرة ساعة | مصر 2019
حارس مرمى بنين: سأخفي فرحتي في المنزل.. زوجتي مغربية ساعة | مصر 2019
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-7-2019 والقنوات الناقلة.. مصر وموعد ناري منتظر 2 ساعة | مصر 2019
ماني: لن أسدد ركلات الجزاء مجددا.. لست أنانيا 2 ساعة | مصر 2019
رينار يوجه رسالة لجماهير المغرب عقب الخروج الإفريقي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 2 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 3 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس 4 رئيس الزمالك: الأهلي لا يقدر على خطف كهربا مني.. ولن أصمت على ما يفعله ناجي وهاني رمزي

قد ينال إعجابك