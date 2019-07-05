فيصل فجر: لم نحترم بنين.. مصدومون ولن نستوعب ما حدث اليوم

تحسّر فيصل فجر لاعب منتخب المغرب، على خروج بلاده المفاجئ من كأس الأمم الإفريقية 2019.

المغرب ودّع البطولة بشكل مفاجئ بهزيمته 1-4 في ركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وصرّح فجر بعد المباراة في المنطقة الإعلامية المختلطة: "الخروج مؤلم مؤلم، لا أدري ما أقول، ولكن هذا ما يحدث عندما لا تحترم الفريق المنافس".

وأضاف لاعب وسط المغرب الذي دخل بديلا: "لا نزال تحت وقع الصدمة، ربما لن نستوعب ما حدث إلا في صباح الغد عند استيقاظنا".

وواصل: "نمتلك كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في البطولة، لكني لا أعرف ما يحدث للاعبين".

وأتم: "ندرك حجم خيبة أمل الجماهير المغربية".

فجر (30 عاما) لاعب كان الفرنسي لم يشارك سوى في دقيقة واحدة طوال الدور الأول، قبل أن يدخل في الدقيقة 107 من مباراة بنين، ويشهد إقصاء أسود الأطلس الصادم.

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