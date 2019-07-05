صحيفة المنتخب: بعد الخروج الصادم.. اجتماع طارئ للاتحاد المغربي في القاهرة

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 22:45

كتب : FilGoal

المغرب - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

يعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماعا طارئا في فندق إقامة البعثة بالقاهرة اليوم الجمعة، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب المغرب ودّع البطولة بشكل صادم من دور الـ16، بخسارته 1-4 في ركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. (طالع التفاصيل)

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد المغربي منعقد برئاسة فوزي لقجع، كما أشارت أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يعرفون جدول أعمال الاجتماع.

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المنتخب ذكرت أن الاجتماع سيكون "ساخنا وحاسما في مصير هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي".

رينار (50 عاما) حمّل نفسه مسؤولية الوداع الإفريقي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، معترفا بعدم قدرة فريقه على التعامل مع بنين. (طالع التفاصيل)

المدرب الفرنسي المتوج بكأس الأمم الإفريقية مرتين سابقتين مع زامبيا وكوت ديفوار، حضر لتدريب المغرب عام 2016، وقاده للتأهل إلى مونديال 2018، دون أن يكرر نجاحه القاري في مشاركتين مع أسود الأطلس.

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