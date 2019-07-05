دا كوستا يعوض بنعطية المصاب في تشكيل المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهد التشكيل غياب مهدي بنعطية قائد الفريق بسبب إصابة تعرض لها قبل المباراة ليعوضه مانويل دا كوستا.

وجاء التشكيل كالتالي: