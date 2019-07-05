دا كوستا يعوض بنعطية المصاب في تشكيل المغرب أمام بنين

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 16:59

كتب : عاطف شادي

مهدي بنعطية - المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهد التشكيل غياب مهدي بنعطية قائد الفريق بسبب إصابة تعرض لها قبل المباراة ليعوضه مانويل دا كوستا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نبيل درار- مروان دا كوستا – رومان سايس – أشرف حكيمي.

الوسط: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط.

الهجوم : يوسف النصيري.

المغرب تأهلت لثمن النهائي بعد تصدرها المجموعة الرابعة فيما وصلت بنين لهذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة.

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