اجتماع طارئ في الاتحاد العربي لمناقشة استقالة تركي آل الشيخ

عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعا طارئا أمس الخميس في القاهرة لمناقشة استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

الاجتماع جاء برئاسة نائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه، واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة للإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره لمعالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد.

بالإضافة لما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضورا متميزا في الموسم الماضي، معربا عن تمنياته بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتبارا من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري.

وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كُلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك.

كما أقر المجلس المضي قدما في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس.

بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم منذ أيام.

وكشف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية استقالته من الاتحاد العربي وتمنى التوفيق للرئيس القادم والأندية العربية:.

وكتب آل الشيخ "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم".

وتابع "أتمنى التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وكانت البطولة العربية للأندية قد انتهت بتحقيق النجم الساحلي التونسي لقبها على حساب الهلال السعودي.

وشارك في النسخة الماضية من البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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