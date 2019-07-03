مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

بعد غياب طويل عن المباريات وحتى التدريبات، عاد مصطفى فتحي لاعب الزمالك للمشاركة في مران الفريق يوم الأربعاء خلال معسكر النادي المقام بقبرص.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

وتعافى مصطفى (25 عاما) من إصابة أبعدته عن مباريات الزمالك لفترة طويلة ويخضع لتأهيل حاليا ليصبح جاهزا للمشاركة في المواجهات.

وكان آخر ظهور لمصطفى في 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1.

ويقيم الزمالك لمدة 13 يوما في قبرص وخلال معسكره يخوض 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في نهاية شهر يوليو الجاري.

وعلى هامش المران، عقد خالد جلال مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين مشددا لهم على قيمة النادي الذي ينتمون له وأن ارتدائهم لقميص الزمالك يشعرهم بالفخر.

وذكّر جلال اللاعبين أن فوزهم بمبارياتهم الثلاث الأخيرة في بطولة الدوري يمنحهم لقب البطولة.

وشدد جلال على اللاعبين بضرورة الالتزام بالت

عليمات في معسكر الفريق من أجل الحفاظ على مستواهم وتركيزهم.

وخضع لاعبو القلعة البيضاء لتدريبات بدنية مكثفة خلال المران المسائي.

ويلعب الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي في 23 و26 و30 يوليو آخر 3 مواجهات له في البطولة المحلية.