خاص فيديو في الجول – أحمد حسن يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر
الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:09
كتب : FilGoal
10 أسئلة عن تاريخ منتخب مصر هل يستطيع أحمد حسن عميد الكرة المصرية وقائد الفراعنة السابق الإجابة عليها؟
لنشاهد ونرى كم من 10 ستكون إجابات الصقر أحمد حسن.
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