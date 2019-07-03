خاص فيديو في الجول – أحمد حسن يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

أحمد حسن

10 أسئلة عن تاريخ منتخب مصر هل يستطيع أحمد حسن عميد الكرة المصرية وقائد الفراعنة السابق الإجابة عليها؟

لنشاهد ونرى كم من 10 ستكون إجابات الصقر أحمد حسن.

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