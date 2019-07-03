10 أسئلة عن تاريخ منتخب مصر هل يستطيع أحمد حسن عميد الكرة المصرية وقائد الفراعنة السابق الإجابة عليها؟

لنشاهد ونرى كم من 10 ستكون إجابات الصقر أحمد حسن.

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