ماذا يفصل بين بنين وغانا للتأهل لدور الـ16 في حال انتهاء المباراتين بنفس النتيجة؟

لم يُحسم بعد المقعد الثاني في المجموعة السادسة والمتأهل إلى دور الـ16 رفقة الكاميرون.

نتائج الشوط الأول من المجموعة السادسة جاءت سلبية. الكاميرون متعادل سلبيا على ملعب الإسماعيلي والنتيجة ذاتها بين غانا وغينيا بيساو على ملعب السويس.

إذا انتهت المباريات بهذه النتيجة، أو بنتيجتين مماثلتين، فتضمن الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، ويرتفع رصيد غينيا بيساو لنقتطين، وتتساوي غانا مع بنين في عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكلا المنتخبين، فمن يتأهل مع الكاميرون؟

غانا ستكون قد سجلت هدفين واستقبلت هدفين أي أن فارق الأهداف = صفر.

وبنين ستكون قد سجل هدفين واسقبلت هدفين أي أي فارق الأهداف = صفر.

والنتيجة بين المنتخبين كانت التعادل بنتيجة 2-2 في أولى مباريات دور المجموعات.

تعادل المنتخبين في كل شيء يجعل الاتحاد الإفريقي يلجأ لإجراء قرعة لتحديد صاحب المركز الثاني والمتأهل لدور الـ16 رفقة الكاميرون.

نذكر.. هذا في حالة نهاية المباريات بنتيجة التعادل السلبي.

فماذا عن الخاسر في القرعة؟

سينتظر الخاسر –وصاحب الـ3 نقاط- ترتيبه في جدول أفضل 4 ثوالث في البطولة، ليرى هل ينجح في التأهل لدور الـ16 أم لا.

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