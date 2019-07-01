خاص فيديو في الجول – مباريات تمنى نجوم الكرة المصرية التواجد فيها مع المنتخب

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 18:41

كتب : أحمد العريان

أحمد حسن

هل سبق وشاهدت مباراة أمام شاشات التليفزيون تتحسر فيها لعدم وجودك وتمنيت لو أنك مع منتخب مصر فيها؟

FilGoal.com وجه هذا السؤال لنجوم الكرة المصرية، وهم اختاروا المباراة التي تمنوا التواجد فيها مع منتخب مصر.

نادر السيد تمنى ختم حياته بالتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2006، أما علاء نبيل فتمنى خوض مباراة الجزائر الفاصلة في السودان.

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