هل سبق وشاهدت مباراة أمام شاشات التليفزيون تتحسر فيها لعدم وجودك وتمنيت لو أنك مع منتخب مصر فيها؟

FilGoal.com وجه هذا السؤال لنجوم الكرة المصرية، وهم اختاروا المباراة التي تمنوا التواجد فيها مع منتخب مصر.

نادر السيد تمنى ختم حياته بالتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2006، أما علاء نبيل فتمنى خوض مباراة الجزائر الفاصلة في السودان.

شاهد اختيارات النجوم من هنا

أو من هنا

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج