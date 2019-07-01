رسميا – كوفاسيتش يترك ريال مدريد وينضم إلى تشيلسي نهائيا

أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع تشيلسي لانتقال لاعبه ماتيو كوفاسيتش إلى صفوف النادي الإنجليزي بشكل نهائي.

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه موافقته على انتقال اللاعب الكرواتي إلى تشيلسي.

وأتم ريال مدريد بيانه "النادي يود توجيه الشكر إلى كوفاسيتش على التزامه واحترافيته خلال تلك السنوات ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأعلن تشيلسي عن ضمه للاعب الكرواتي لخمس سنوات، وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة كلفت خزائن الزُرق 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال كوفاسيتش: "لقد استمتعت حقا بموسمي السابق مع تشيلسي وأشعر بالراحة في النادي وفي لندن وفي الدوري الإنجليزي وأنا سعيد لانضمامي بشكل نهائي".

وتابع "حظينا بموسم ناجح وتوجنا بلقب الدوري الأوروبي وأتمنى أن أقدم إسهامات أكبر في المواسم المقبلة".

وكان كوفاسيتش قضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد إلى تشيلسي والذي أنهاه اللاعب الكرواتي بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وشارك كوفاسيتش صاحب الـ25 عاما مع تشيلسي في 51 مباراة لم يسجل فيهم أي هدف وصنع هدفين.

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