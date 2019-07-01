بعثة الزمالك تصل قبرص

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 17:05

كتب : محرر في الجول

بعثة الزمالك

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي مطار بافوس في قبرص، استعدادا للمعسكر المغلق للفريق.

وكان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص.

وتوجهت البعثة مباشرة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم لمدة ستة أيام.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص رئيس لجنة المسابقات بالكاف: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة منتخب مصر: نثق في لاعبينا.. انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام" محمد فضل: تم تلافي جميع المشاكل.. هدفنا عودة الجماهير بصورة طبيعية بعد البطولة

كما حرصت مي طه خليل سفيرة مصر في قبرص علي الإتصال بالبعثة فور وصولها إلى قبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة علي تواجد مندوب من السفارة بمرافقة الفريق طوال فترة تواجده في قبرص.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني قد أعلن أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص. (من هنا)

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك خوض مبارياته الودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، على أن تكون البداية بمواجهة إيل ليماسول بطل الموسم الحالي من كأس قبرص.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري أمام فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

لتدعيم الهجوم.. سكاي: أرسنال يعرض 40 مليون إسترليني لضم زاها 3 دقيقة | أوروبا
مؤتمر مدرب مالي: لدينا جيل مميز يستطيع كتابة التاريخ.. نريد الصدارة ضد أنجولا 7 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول – مباريات تمنى نجوم الكرة المصرية التواجد فيها مع المنتخب 7 دقيقة | مصر 2019
منتخب مصر: جنش يسافر ألمانيا الثلاثاء.. ومشاركة وردة في يد أجيري 31 دقيقة | مصر 2019
صفقات كونتي مستمرة.. إنتر يضم جناح هيرتا برلين 33 دقيقة | أوروبا
إدارة الاتحاد السكندري تعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لـ طلعت يوسف 37 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك