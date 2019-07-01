بعثة الزمالك تصل قبرص

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي مطار بافوس في قبرص، استعدادا للمعسكر المغلق للفريق.

وكان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص.

وتوجهت البعثة مباشرة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم لمدة ستة أيام.

كما حرصت مي طه خليل سفيرة مصر في قبرص علي الإتصال بالبعثة فور وصولها إلى قبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة علي تواجد مندوب من السفارة بمرافقة الفريق طوال فترة تواجده في قبرص.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني قد أعلن أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص. (من هنا)

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك خوض مبارياته الودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، على أن تكون البداية بمواجهة إيل ليماسول بطل الموسم الحالي من كأس قبرص.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري أمام فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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