مدرب بنين: الضغط المتواصل سلاحنا للتسجيل في الكاميرون

يرى ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين أن الضغط المتواصل سيكون وسيلة لاعبيه لتسجيلا لأهداف في شباك الكاميرون.

ويلعب منتخب بنين أمام الكاميرون غدا في ختام مباريات دور المجموعات.

وقال دوسييه: "أصدرت تعليماتي للاعبين بالضغط المتواصل من أجل تسجيل الأهداف في شباك الكاميرون".

وتابع "الضغط المتواصل سيمنحنا أفضلية داخل المستطيل الأخضر بصناعة فرص واستغلالها لتسجيل الأهداف".

وشدد دوسييه "احترم منتخب الكاميرون ولكن لا نخشاه على الإطلاق وسندخل المباراة من أجل حسم التأهل".

ويقع منتخب بنين في المركز الثاني برصيد نقطتين بالتساوي مع غانا بينما يتصدر الكاميرون برصيد 4 نقاط.

ومن جانبه قال مونييه نجم الفريق: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لثمن النهائي".

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