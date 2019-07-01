التشكيل - موتيبا وتاو يقودان هجوم جنوب إفريقيا أمام المغرب

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 16:18

كتب : عاطف شادي

جنوب إفريقيا - ناميبيا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا بقيادة ستيوارت باكستر، عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخبين بعد قليل باستاد السلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية مصر 2019.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالآتى :

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حراسة المرمى : روني ويليامز .

خط الدفاع : تامساكنا مخيزي - سفيسو هالانتي - بوهلي مكاوانزي - ثيولاني هالاتشاوايو .

خط الوسط : كاموهيلو مكوتجو - ثيمبا زواني - بونجاني زونجو .

خط الهجوم : ليبو موتيبا - ثولاني سيريرو - بيرسي تاو.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف منتخب كوت ديفوار بسبب المواجهات المباشرة.

بينما يتصدر منتخب المغرب برصيد 6 نقاط.

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