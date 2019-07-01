سيدورف: أداء اللاعبين يتطور من مباراة لأخرى.. وندخل مواجهة بنين بثقة

شدد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن فريقه يدخل مواجهة بنين المقبلة في ختام مباريات دور المجموعات.

ويتصدر منتخب الكاميرون مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن بنين وغانا.

وقال سيدورف في المؤتمر الصحفي: "ندخل لقاء بنين بثقة كبيرة ودون ضغوط، ولدينا العديد من الخيارات سوف نطبقها في المباراة".

وتابع "أداء اللاعبين يتطور مع كل مباراة مما يضمن استمرارنا في منافسات البطولة، وهدفنا الحالي هو الفوز أمام بنين غدا الثلاثاء".

وعن تسجيل الأهداف أوضح "لعبت كرة القدم لسنوات طويلة، وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلمه ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل".

وبالحديث عن اللعب في الإسماعيلية قال سيدورف: "أصبحنا معتادين على الأجواء هنا، وراضون عن التواجد هنا من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب والمباراة".

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز أمام بنين بأي نتيجة ليضمن التأهل كمتصدر المجموعة السادسة.

وضمن أسود الكاميرون التأهل لثمن النهائي أيا كانت نتيجة مواجهة بنين، فعلى الأقل يصعد الفريق كثالث المجموعة بعد حصده 4 نقاط.

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