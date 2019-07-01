رسميا - مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 15:19

كتب : FilGoal

راشفورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي عن تجديد عقد ماركوس راشفورد مهاجم الفريق حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح صاحب الـ21 عاما للموقع الرسمي للنادي قائلا :"مانشستر يونايتد كان لك شيء في حياتي منذ وصولي له في عمر السابعة".

وواصل "هذا النادي شكلني كلاعب وكشخص، وأشعر بسعادة لارتداء قميص النادي في كل مرة".

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وأكمل "أرغب في أن أشكر أولي جونار سولشاير وطاقمه الفني على كل شيء فعلوه من أجلي، إنها مجموعة رائعة من المدربين للتعلم منهم خلال عملية تطويري، وأتطلع للوصول للمرحلة التالية في مسيرتي معهم".

واستطرد "سأمنح كل ما لدي لمساعدة النادي للعودة إلى مكانه الذي ينتمي له ويحقق النجاح الذي تستحقه الجماهير".

راشفورد تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 ومنذ ذلك الحين كان أحد أبزر مواهب أكاديمية مانشستر يونايتد.

وكان عقد اللاعب القديم ينتهي في صيف 2020، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وصرح سولشاير مدرب الفريق للموقع الرسمي عن اللاعب قائلا :"ماركوس واحد من أفضل اللاعبين الإنجليزيين موهبة في جيله، إنه لاعب رائع وسعيد لسرعته وطاقته".

وأكمل "إنه مثال كبير على الموهبة التي تنتجها أكاديميتنا، وتنشئته تعني أنه يفهم جيدا ما يعنيه اللعب لمانشستر يونايتد".

واسترسل :"على الرغم من أنه في الـ21 من عمره، راشفورد يمتلك خبرة كبيرة، ولديه مستقبل كبير أمامه مع النادي، وأنا مسرور لأنه جدد تعاقده".

الدولي الإنجليزي لعب بقميص الشياطين الحمر في 170 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وصنع 26 آخرين.

من يقع ضمن اختياراتك ضمن تشكيل الموسم لمانشستر يونايتد؟

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