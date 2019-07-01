بي بي سي: كيتا يغادر مصر إلى ليفربول بسبب الإصابة

غادر نابي كيتا لاعب وسط منتخب غينيا، مصر إلى ليفربول ليتم تقييم حالته من قبل الأطباء في ناديه بعد تجدد إصابته.

نابي كيتا النادي : ليفربول غينيا

وعانى كيتا من إصابة قوية في الفخذ خلال مباراة فريقه ليفربول أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود في مباراة الجولة الثانية بأمم إفريقيا بين غينيا ونيجيريا.

وتم استبدال كيتا في مباراة نيجيريا بعد مرور 70 دقيقة في أول مشاركة له بسبب تجدد الإصابة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فمن المتوقع عودة كيتا إلى بعثة غينيا في مصر مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من الكشف الطبي في ليفربول.

وقال مامادو كامارا المسؤول الإعلامي لمنتخب غينيا في تصريحات لـ بي بي سي: "بالفعل غادر كيتا المعسكر إلى ليفربول من أجل الكشف الطبي".

وأضاف كامارا "بعد تجدد إصابته استشار كيتا الطبيب هناك في ليفربول وطلب منه العودة لمدة يومين خلال فترة التوقف بين دور المجموعات وثمن النهائي".

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🇬🇳 1 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/pPfNBID21G — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 30, 2019

وأوضح "لا أعتقد أننا نستطيع القول أن سيشارك بنسبة 100% في ثمن النهائي، ولكن سنرى ما سيوضحه التقرير الطبي".

وتابع المتحدث الإعلامي لمنتخب غينيا "علينا أن نفكر في الحالة الطبية لكيتا لما بعد كأس الأمم أيضا، بعد تجدد إصابته حاول العودة للتدريبات ولكن الدواء لم يساعد على تخفيف الألم".

وأتم تصريحاته "في رأيي لا أعتقد أنه يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة في الوقت الحالي، وسننتظر تقريره في ليفربول".

ويضمن منتخب غينيا التأهل كأفضل ثوالث بعد الحصول على أربع نقاط في المجموعة الثانية.

ما الذي حدث؟

الخلاف على أشده بين الطاقم الطبي لليفربول والاتحاد الغيني لكرة القدم، إذ أن النادي يرى أن الإصابة خطيرة وقد تبعد اللاعب عن كأس الأمم، والاتحاد الغيني يرى العكس.

وتعرض كيتا للإصابة في الفخذ خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة وغاب عن نهائي دوري الأبطال ضد توتنام والذي فاز به فريقه، وكانت تقارير قد قالت إن اللاعب قد يغيب حتى بداية الموسم المقبل، مع وجود تصريحات من كلوب أعرب خلالها عن قلقه من الإصابة، لكنه عاد وقال إنه سيلعب في كأس الأمم.

أنطونيو سواري رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم كان قد هاجم نادي ليفربول خلال شهر مايو قبل انطلاق البطولة، بسبب ما وصفه بـ"حكم خاطئ على مدى إصابة اللاعب لحرمانه من المشاركة في كأس الأمم"، كما هاجم يورجن كلوب مدرب الفريق.

وكان قد صرح في شهر مايو الماضي :"أولا نتمنى تعافي سريع لنابي كيتا، كما نعلم فتلك الإصابة لا يمكن أن تمنعه من اللعب في كأس الأمم 2019".

وواصل "الإصابة تتطلب أسبوعين أو 3 فقط من الغياب، مدرب ليفربول عليه أن يجمع شتات نفسه ويدع الأطباء يقومون بالعمل وليس هو".

وأتم "نابي كيتا ينتمي لنا قبل انتمائه لليفربول، أذكر مدرب ليفربول قليلا بالقواعد إن لم يكن يعرفها، إنه أمر سيء أن يلقي بمثل هذه التصريحات، نابي كيتا سيلعب في كأس الأمم".

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