بي بي سي: كيتا يغادر مصر إلى ليفربول بسبب الإصابة

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 15:16

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا - نيجيريا

غادر نابي كيتا لاعب وسط منتخب غينيا، مصر إلى ليفربول ليتم تقييم حالته من قبل الأطباء في ناديه بعد تجدد إصابته.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

غينيا

وعانى كيتا من إصابة قوية في الفخذ خلال مباراة فريقه ليفربول أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود في مباراة الجولة الثانية بأمم إفريقيا بين غينيا ونيجيريا.

وتم استبدال كيتا في مباراة نيجيريا بعد مرور 70 دقيقة في أول مشاركة له بسبب تجدد الإصابة.

أخبار متعلقة

رسميا - روما يضم لاعب وسط منتخب غينيا مؤتمر مدرب غينيا بيساو: أزمة اللاعبين حق أصيل لهم.. وجاهزون بقوة لغانا مدرب غينيا: لعبنا بضغوط شديدة أمام بوروندي ياتارا رجلا لمباراة غينيا وبوروندي

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فمن المتوقع عودة كيتا إلى بعثة غينيا في مصر مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من الكشف الطبي في ليفربول.

وقال مامادو كامارا المسؤول الإعلامي لمنتخب غينيا في تصريحات لـ بي بي سي: "بالفعل غادر كيتا المعسكر إلى ليفربول من أجل الكشف الطبي".

وأضاف كامارا "بعد تجدد إصابته استشار كيتا الطبيب هناك في ليفربول وطلب منه العودة لمدة يومين خلال فترة التوقف بين دور المجموعات وثمن النهائي".

وأوضح "لا أعتقد أننا نستطيع القول أن سيشارك بنسبة 100% في ثمن النهائي، ولكن سنرى ما سيوضحه التقرير الطبي".

وتابع المتحدث الإعلامي لمنتخب غينيا "علينا أن نفكر في الحالة الطبية لكيتا لما بعد كأس الأمم أيضا، بعد تجدد إصابته حاول العودة للتدريبات ولكن الدواء لم يساعد على تخفيف الألم".

وأتم تصريحاته "في رأيي لا أعتقد أنه يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة في الوقت الحالي، وسننتظر تقريره في ليفربول".

ويضمن منتخب غينيا التأهل كأفضل ثوالث بعد الحصول على أربع نقاط في المجموعة الثانية.

ما الذي حدث؟

الخلاف على أشده بين الطاقم الطبي لليفربول والاتحاد الغيني لكرة القدم، إذ أن النادي يرى أن الإصابة خطيرة وقد تبعد اللاعب عن كأس الأمم، والاتحاد الغيني يرى العكس.

وتعرض كيتا للإصابة في الفخذ خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة وغاب عن نهائي دوري الأبطال ضد توتنام والذي فاز به فريقه، وكانت تقارير قد قالت إن اللاعب قد يغيب حتى بداية الموسم المقبل، مع وجود تصريحات من كلوب أعرب خلالها عن قلقه من الإصابة، لكنه عاد وقال إنه سيلعب في كأس الأمم.

أنطونيو سواري رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم كان قد هاجم نادي ليفربول خلال شهر مايو قبل انطلاق البطولة، بسبب ما وصفه بـ"حكم خاطئ على مدى إصابة اللاعب لحرمانه من المشاركة في كأس الأمم"، كما هاجم يورجن كلوب مدرب الفريق.

وكان قد صرح في شهر مايو الماضي :"أولا نتمنى تعافي سريع لنابي كيتا، كما نعلم فتلك الإصابة لا يمكن أن تمنعه من اللعب في كأس الأمم 2019".

وواصل "الإصابة تتطلب أسبوعين أو 3 فقط من الغياب، مدرب ليفربول عليه أن يجمع شتات نفسه ويدع الأطباء يقومون بالعمل وليس هو".

وأتم "نابي كيتا ينتمي لنا قبل انتمائه لليفربول، أذكر مدرب ليفربول قليلا بالقواعد إن لم يكن يعرفها، إنه أمر سيء أن يلقي بمثل هذه التصريحات، نابي كيتا سيلعب في كأس الأمم".

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

مصر 2019 نابي كيتا غينيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص 5 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد 28 دقيقة | أوروبا
بي بي سي: كيتا يغادر مصر إلى ليفربول بسبب الإصابة 31 دقيقة | مصر 2019
رئيس لجنة المسابقات بالكاف: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة 53 دقيقة | مصر 2019
منتخب مصر: نثق في لاعبينا.. انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام" 57 دقيقة | مصر 2019
محمد فضل: تم تلافي جميع المشاكل.. هدفنا عودة الجماهير بصورة طبيعية بعد البطولة ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك