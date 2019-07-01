رئيس لجنة المسابقات بالكاف: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة

أشاد النيجيري سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا.

وقال أدامو: "فخور للغاية لأنه كان من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي الذين اختاروا مصر لاستضافة البطولة وثبت صحة قرارهم".

وأضاف أدامو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين: "زرت جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ورأيت حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح "ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية".

وواصل أدامو تصريحاته "مصر أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة، ولا توجد أي شكوى".

وعن حرارة الجو أوضح أدامو "لا مشكلة من ارتفاع درجات الحرارة، فالكل يعلم موعد البطولة وتعديل المواعيد لتقام في الصيف، وراعينا ذلك بتحديد فترتين لشرب المياه لمساعدة اللاعبين على تخطي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة".

وأتم سامسون أدامو تصريحاته "اللجنة المنظمة قررت إلغاء التدريبات الرئيسية على الملاعب والاستعاضة عنها بفترات مخصصة للاعبين للسير على أرضية الملاعب التي تقام عليها المباريات لاختبارها، لعدم إجهاد أرضية الملعب التي تعاني بسبب توالي المباريات".

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