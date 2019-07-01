محمد فضل: تم تلافي جميع المشاكل.. هدفنا عودة الجماهير بصورة طبيعية بعد البطولة

قال محمد فضل المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مصر 2019، إنه منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وهو لديه غيرة شديدة من حجم التنظيم الهائل لبطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، موضحا أن الجميع سعى لأن تقدم مصر بطولة قريبة مما حدث في روسيا.

أضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن اللجنة المنظمة عملت ليلا ونهارا من أجل التحضير للبطولة، وساعدها وجود بنية تحتية هائلة في مصر، وكانت هناك العديد من التحديات التي واجهت العمل ولكن كل الجهات تكاتفت من أجل عبور هذه الأزمات، والأهم أن اللجنة كانت تسعى للوصول إلى مرحلة الكمال في التنظيم وبدون أي أخطاء تذكر.

فضل أوضح أن كأس الأمم ليست مجرد بطولة كرة قدم فقط، وإنما هي واجهة لمصر، وكان يجب أن يكون التنظيم مشرفا لأن مصر تستحق الكثير، وأنه يكفيه فخر الشعب المصري بما حدث في حفل الافتتاح الذي أبهر العالم وقارة إفريقيا، وتكفي نظرات المصريين لما حدث وسعادتهم بالتنظيم وحجم المجهود الكبير المبذول مؤخرا.

شدد على أن اللجنة المنظمة تحاول التطور بشكل دائم وتلافي أي أخطاء سريعا تظهر في البطولة دون أن يشعر بها أحد، مشيرا إلى أن الشكل التنظيمي يرتفع كل يوم عن الآخر ويتم تلافي جميع المشاكل، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات من جانب شركة تذكرتي حتى يتمكن الجمهور من ملء جنبات جميع ملاعب البطولة، لدعم الفرق المشاركة.

المدير التنفيذي تحدث عن أن الهدف الرئيسي من التنظيم، ليس بطولة كأس الأمم فقط، وإنما يمتد الأمر لعودة الجماهير بصورة طبيعية لملاعب الكرة في مصر بعد انتهاء البطولة، مشيرا إلى أن النجاح في التنظيم يمثل اسم مصر في إفريقيا كلها، بصفتها الأكبر في القارة السمراء وكونها رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وشدد على أن التنظيم أبهر الجميع ولأول مرة يتم استخدام أحدث التقنيات في التصوير لمباريات البطولة بأعلى دقة صورة موجودة، مشددا على أن اللجنة المنظمة وفرت كل شيء للمنتخبات المشاركة وجماهيرها، لأن التنظيم في النهاية مرتبط باسم مصر وصورة الدولة في إفريقيا وفي العالم أجمع، والكل أشاد بالتنظيم الرائع.

وعد محمد فضل أن تكون البطولة الحاية واحدة من أهم البطولات في تاريخ كأس أمم أفريقيا وستظل محفورة لسنوات في أذهان الجميع كونها الأفضل على الإطلاق، مشيرا إلى أن قضية حضور الجماهير في الملاعب في تطور مستمر والأمور تتحسن وهناك مباريات عديدة اكتمل العدد فيها بخلاف لقاءات المنتخب المصري، مشيرا إلى أن مصر جاهزة أمنيا لتنظيم أي حدث أو بطولة خلال الفترة المقبلة وستظهر بأبهى صورة.

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