سكاي: أرسنال يفاوض ياسين براهيمي لضمه مجانا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 14:33

كتب : FilGoal

ياسين براهيمي

دخل نادي أرسنال في مفاوضات مع ياسين براهيمي لاعب نادي بورتو السابق في محاولة لضمه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن النادي اللندني يحاول التوصل لاتفاق حول البنود الشخصية للاعب صاحب الـ29 عاما وضمه مجانا بعد نهاية عقده مع بورتو.

وأشارت "سكاي" إلى أن نادي وست هام يونايتد كان يسعى لضمه خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتحرك هذا الصيف.

أخبار متعلقة

تقرير: 3 أندية إنجليزية تسعى لضم براهيمي مجانا #ليلة_الأبطال – براهيمي: سنحاول إيقاف صلاح بشتى الطرق #في_الجابون - براهيمي: نحن محبطون.. دفعنا ثمن أخطائنا

وأوضحت سكاي أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق بعد ومازالت المفاوضات في مراحلها الأولى وقالت :"الاتفاق على البنود الشخصية بعيد كل البعد حاليا".

الدولي الجزائري المتواجد حاليا مع منتخب محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع بورتو خلال الصيف الجاري.

وانضم براهيمي إلى بورتو قادما من غرناطة في صيف 2014 بمبلغ 6.5 مليون يورو.

الدولي الجزائري شارك خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج براهيمي مع بورتو بلقب الدوري مرة وكأس السوبر المحلي مرة، وحل وصيفا لكأس البرتغال مرة وكأس الرابطة مرة.

ولعب صاحب الـ29 عاما كبديل في مباراة كينيا الأولى بدور المجموعات مع منتخب الجزائر في كأس الأمم 2019، شاكر خلالها في 16 دقيقة، في انتصار محاربي الصحراء بنتيجة 2-0. وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الثانية.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب مصر: جنش يسافر ألمانيا الثلاثاء.. ومشاركة وردة في يد أجيري 19 دقيقة | مصر 2019
صفقات كونتي مستمرة.. إنتر يضم جناح هيرتا برلين 21 دقيقة | أوروبا
إدارة الاتحاد السكندري تعتمد تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لـ طلعت يوسف 24 دقيقة | مصر
رسميا – كوفاسيتش يترك ريال مدريد وينضم إلى تشيلسي نهائيا 27 دقيقة | أوروبا
ميكائيل بوتيه.. سوء الحظ لن يستمر طويلا ومكافأة لا تنسى 40 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 - جنوب إفريقيا (0) (0) المغرب.. ناميبيا (0) (0) كوت ديفوار 41 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك