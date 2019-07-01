بعثة الزمالك تطير إلى قبرص.. ومواجهة بطل الكأس ضمن 4 مباريات ودية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى قبرص استعدادا للدخول في مسعكر مغلق لمدة 13 يوما.

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك خوض مبارياته الودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، على أن تكون البداية بمواجهة إيل ليماسول بطل الموسم الحالي من كأس قبرص.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني قد أعلن 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص. (من هنا)

وتتكون البعثة بخلاف اللاعبين من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وخالد جلال المدير الفني وعبد الحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإدارة ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين، بجانب الجهاز الطبي برئاسة محمد أسامة طبيب الفريق وشريف صابر الشيف الخاص للبعثة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري أمام فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج