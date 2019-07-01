بعثة الزمالك تطير إلى قبرص.. ومواجهة بطل الكأس ضمن 4 مباريات ودية

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 13:57

كتب : FilGoal

بعثة الزمالك

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى قبرص استعدادا للدخول في مسعكر مغلق لمدة 13 يوما.

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك خوض مبارياته الودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، على أن تكون البداية بمواجهة إيل ليماسول بطل الموسم الحالي من كأس قبرص.

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وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني قد أعلن 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص. (من هنا)

وتتكون البعثة بخلاف اللاعبين من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وخالد جلال المدير الفني وعبد الحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإدارة ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين، بجانب الجهاز الطبي برئاسة محمد أسامة طبيب الفريق وشريف صابر الشيف الخاص للبعثة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري أمام فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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