أرقام في الجول تكشف – لماذا فشل السعيد في مساعدة هجوم مصر ضد أوغندا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 13:41

كتب : أمير عبد الحليم

عبد الله السعيد - مصر - أوغندا

3 تمريرات فقط حصل عليهم محمد صلاح من زميله عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر، رقم يكشف لماذا لم يصنع الفراعنة فرصا كثيرة على مرمى أوغندا رغم الفوز 2-0.

رغم فوز منتخب مصر في أخر مبارياته في مرحلة المجموعات، إلا أن أوغندا هددوا مرمى محمد الشناوي بـ16 تسديدة مقابل 7 فقط للفراعنة.

وعانى منتخب مصر في التخلص من الضغط الأوغندي ليخرج بالكرة من منتصف ملعبه، ويهدد مرمى دينيس أونيانجو حتى جاء الفرج من ركلة حرة حصل عليها محمد صلاح بمجهود فردي وسجل منها بنفسه.

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وبشكل عام، مرر السعيد الكرة 27 مرة، 9 منهم فقط كانوا للأمام وهذا يشرح معاناة منتخب مصر في وسط الملعب مع عدم قدرة صانع ألعاب منتخب مصر في نقل الكرة للأمام والتخلص من الضغط الأوغندي.

هذا الرقم هو الأقل للسعيد في البطولة حتى الآن، ففي مباراة زيمبابوي التي لعب فيها 70 دقيقة مرر الكرة 46 مرة مقابل 28 تمريرة في مباراة الكونغو الديموقراطية التي شارك فيها لمدة 67 دقيقة.

وكان السعيد أقل لاعب في خط وسط منتخب مصر مرر الكرة، ولذلك كان طبيعيا ألا يخرج منتخب مصر من الضغط القوي الذي مارسه لاعبو أوغندا من الشوط الأول.

وخرجت أغلب تمريرات نجم بيراميدز إلى الجانب، وكان أكثر من حصل منه على الكرة الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

والمشكلة ليست فقط في اتجاه تمريرات السعيد، فصاحب القميص رقم 19 لم يحصل على كرات كثيرة من زميليه في خط الوسط محمود نبيل "دونجا" ومحمد النني.

دونجا مرر الكرة للسعيد 7 مرات، وحصل عليها من النني مرتين فقط.

السؤال الآن، مع فشل السعيد في الحصول على الكرة من زملائه.. هل اضطر للنزول إلى منتصف ملعب منتخب مصر للحصول على الكرة بنفسه؟

استرجع السعيد الكرة بنفسه 5 مرات فقط، وهو الرقم الأقل بين كل زملائه الأساسيين.

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