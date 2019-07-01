الحدادي: لاعبو تونس تعاهدوا على حسم الصعود أمام موريتانيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 12:47

كتب : FilGoal

تونس - مالي

شدد أسامة الحدادي لاعب منتخب تونس لكرة القدم على تعهد اللاعبين على حسم التأهل أمام موريتانيا في ختام مباريات دور المجموعات.

أسامة الحدادي

النادي : ديجون

تونس

ويلعب منتخب تونس غدا الثلاثاء أمام موريتانيا في ختام دور المجموعات، ولا بديل عن الفوز لحسم التأهل لثمن النهائي.

وكان منتخب تونس قد سقط في فخ التعادل أمام منتخبي أنجولا ومالي بنتيجة واحدة 1-1.

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وقال الحدادي في المؤتمر الصحفي: "لابد من الفوز على موريتانيا غدا الثلاثاء لحسم التأهل".

وشدد "تعاهدنا كلاعبين على حسم بطاقة الصعود أمام موريتانيا دون النظر للنتائج الأخرى".

وتابع "هناك تحسن في الأداء بين مباراة أنجولا ومالي، وتحدثنا سويا عقب مباراة مالي على ضرورة التأهل لثمن النهائي".

واضاف الحدادي "نمتلك صلابة دفاعية في الفريق، وهناك تطور وتحسن في الشق الهجومي".

وأتم الحدادي تصريحاته "مستوى موريتانيا مميز ومتطور، لعبنا أمامهم مرتين خلال تصفيات المونديال ونعلم أنه فريق جماعي".

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