رسميا - روما يضم لاعب وسط منتخب غينيا

أعلن نادي روما يوم الإثنين تعاقده أمادو دياوارا لاعب وسط المنتخب الغيني من نابولي مقابل 21 مليون يورو.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما قد وافق على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي، ليستمر حتى 30 يونيو 2024.

وقال جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لروما في تصريحات لموقع ناديه: "لقد تابعنا أمادو لفترة من الوقت، إنه لاعب كانت موهبته واضحة منذ عدة سنوات. نحن مقتنعون أنه بفضل صفاته سيصبح لاعبًا مهمًا لروما".

وقضى أمادو دياوارا المواسم الثلاثة الأخيرة مع نابولي حيث لعب 74 مباراة.

رسمياً: أمادو دياوارا لاعباً لروما. هذا الصيف نادي #روما سوف يستخدم فيديو الإعلان عن أي انتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكي يُساعد على زيادة الوعي بشأن البحث عن الأطفال المفقودين عالمياً. @MissingKids ❤️ @telefonoazzurropic.twitter.com/RvsFkC8EMV — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 1, 2019

ولعب بأول مباراة له في الدوري الإيطالي مع بولونيا عام 2015، حيث شارك في 35 مباراة مع النادي.

ويلعب أمادو حاليًا مع منتخب بلاده، الذي يتنافس في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

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