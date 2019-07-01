رسميا - روما يضم لاعب وسط منتخب غينيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

غينيا - بوروندي

أعلن نادي روما يوم الإثنين تعاقده أمادو دياوارا لاعب وسط المنتخب الغيني من نابولي مقابل 21 مليون يورو.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما قد وافق على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي، ليستمر حتى 30 يونيو 2024.

وقال جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لروما في تصريحات لموقع ناديه: "لقد تابعنا أمادو لفترة من الوقت، إنه لاعب كانت موهبته واضحة منذ عدة سنوات. نحن مقتنعون أنه بفضل صفاته سيصبح لاعبًا مهمًا لروما".

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وقضى أمادو دياوارا المواسم الثلاثة الأخيرة مع نابولي حيث لعب 74 مباراة.

ولعب بأول مباراة له في الدوري الإيطالي مع بولونيا عام 2015، حيث شارك في 35 مباراة مع النادي.

ويلعب أمادو حاليًا مع منتخب بلاده، الذي يتنافس في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

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