مران الأهلي – جلسة بين عبد الحفيظ وعاشور والشحات والسولية.. وتدريبات خفيفة للثنائي المصاب

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي 3 جلسات منفردة صباح الإثنين مع الثلاثي حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب وسط الفريق وحسين الشحات جناح القلعة الحمراء للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة على هامش المران.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع الثلاثي قبل انطلاق المران الصباحي ليوم الإثنين، وذلك بعد أن كان قرر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي أن يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية بداية من الأحد.

وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من السفر إلى معسكر النادي في إسبانيا.

واجتمع لاسارتي بلاعبيه في جلسة فنية قبل بداية المران، شهدت الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في المران في إطار برنامج وضعه الجهاز الفني.

وعقب الجلسة، خضع اللاعبين لتدريبات بدينة مكثفة تحت قيادة أليخاندرو خافيير مخطط الحمال البدنية.

وحرص لاسارتي خلال تدريبات الأهلي على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات بالتناوب، لمنحهم وحدات تدريبية متنوعة.

وشهد المران الصباحي خوض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية في الملعب، أعقبها الخروج لاستكمال التدريبات في صالة الجيم، في الوقت الذي خاضت فيه مجموعة أخرى تدريبات ترفيهية في الملعب، بينما خاضت مجموعة ثالثة تدريبات التسليم والاستلام السريع للكرة تحت إشراف لاسارتي.

واكتفى عمار حمدي لاعب الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم على هامش المران الجماعي للفريق، بعدما غادر التدريبات مساء الأحد مصابا بكدمة في الكوع لم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.

وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب من تدريبات الكرة اليوم، وخوضه تدريبات تأهيلية خفيفة في صالة الجيم فقط في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.

وخاض علي لطفي حارس مرمى الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم بدوره، بسبب إصابته في عضلة السمانة والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرا.

وعقد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي بالفريق جلسة خاصة مع الحارس من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي في صالة الجيم.

وعاد كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الأهلي من ألمانيا يوم الحد بعد الاطمئنان على خط سير برنامجه التأهيلي بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سيره بشكل نموذجي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وخضع نيدفيد لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسور فايلر، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامج التأهيلي في القاهرة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد يتخلله عدة مباريات ودية.

وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

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