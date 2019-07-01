خاص تدريبات بدون كرة لمنتخب مصر لتجنب الإجهاد

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 12:21

كتب : عاطف شادي

مصر - أوغندا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم أن الفريق لن يخوض مرانا بالكرة اليوم الاثنين.

وأوضح لهيطة أن خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي فضل عدم وجود تدريبات بالكرة لعدم إجهاد اللاعبيم.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات، وتأهل الفراعنة لثمن النهائي بالعلامة الكاملة.

أخبار متعلقة

هاني رمزي: اتفق أن الأداء ليس جيدا.. وهذه هي سلبيات منتخب مصر مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب لحسم الصدارة والسنغال لتجنب مصر اليوم الإفريقي - ذكريات متجددة.. وحسم محتمل لمنافس مصر ديسابر: مصر سجلت عكس مجريات اللعب.. وفخور باللعب في استاد القاهرة

وقال لهيطة في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفريق أدى مرانا في (الجيم) بفندق الإقامة من أجل الاستشفاء بسبب ضغط المباريات".

وأضاف "أجيري ألغى مران الكرة واكتفى بتدريبات اللاعبين بالجيم حتى لا يصاب الفريق بالإجهاد خاصة مع المجهود البدني الكبير".

وأتم لهيطة تصريحاته "كوكا يؤدي تدريبات علاجية مكثفة مع الجهاز الطبي خلال المعسكر على أمل عودته سريعا من الإصابة التي لحقت به".

وكشف المنتخب عن إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق بكدمة قوية في الكاحل، ويحتاج اللاعب لاسبوع من أجل العودة للمشاركة.

وينتظر منتخب مصر الفريق المتأهل لمواجهته يوم السبت المقبل ضمن مباريات ثمن النهائي.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

مصر 2019 مصر أجيري إيهاب لهيطة

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيدورف: أداء اللاعبين يتطور من مباراة لأخرى.. وندخل مواجهة بنين بثقة دقيقة | مصر 2019
خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص 6 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد 30 دقيقة | أوروبا
بي بي سي: كيتا يغادر مصر إلى ليفربول بسبب الإصابة 33 دقيقة | مصر 2019
رئيس لجنة المسابقات بالكاف: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة 55 دقيقة | مصر 2019
منتخب مصر: نثق في لاعبينا.. انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام" 59 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك