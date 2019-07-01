كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم أن الفريق لن يخوض مرانا بالكرة اليوم الاثنين.

وأوضح لهيطة أن خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي فضل عدم وجود تدريبات بالكرة لعدم إجهاد اللاعبيم.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات، وتأهل الفراعنة لثمن النهائي بالعلامة الكاملة.

وقال لهيطة في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفريق أدى مرانا في (الجيم) بفندق الإقامة من أجل الاستشفاء بسبب ضغط المباريات".

وأضاف "أجيري ألغى مران الكرة واكتفى بتدريبات اللاعبين بالجيم حتى لا يصاب الفريق بالإجهاد خاصة مع المجهود البدني الكبير".

وأتم لهيطة تصريحاته "كوكا يؤدي تدريبات علاجية مكثفة مع الجهاز الطبي خلال المعسكر على أمل عودته سريعا من الإصابة التي لحقت به".

وكشف المنتخب عن إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق بكدمة قوية في الكاحل، ويحتاج اللاعب لاسبوع من أجل العودة للمشاركة.

وينتظر منتخب مصر الفريق المتأهل لمواجهته يوم السبت المقبل ضمن مباريات ثمن النهائي.

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