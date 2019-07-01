رسميا - لاعب ليفربول مستمر مع هيرتا برلين

سيبقى ماركو جروجيتش لاعب وسط ليفربول مع هيرتا برلين لموسم جديد على سبيل الإعارة، حسبما أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه.

ومد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا عقد إعارته مع نادي البوندسليجا لموسم جديد بعدما أمضى الموسم الماضي في صفوفه.

وشارك جروجيتش في 23 مباراة لهيرتا الموسم الماضي ، حيث سجل 5 أهداف.

انضم اللاعب الدولي في الأصل إلى ليفربول من نادي ريد ستار بلجراد في يناير 2016، وعاد إليهم على الفور على سبيل الإعارة ، ولعب 14 مباراة مع الريدز حتى الآن.

وقضى اللاعب الصربي فترة ناجحة مع كارديف سيتي في عام 2018 على سبيل الإعارة.

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