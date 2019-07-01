مؤتمر مدرب غينيا بيساو: أزمة اللاعبين حق أصيل لهم.. وجاهزون بقوة لغانا

قال باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو إن فريقه جاهز بقوة لغانا، مشددا على عدم وجود أي مشاكل فنية في اختيارات اللاعبين. وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

في البداية رفض كاندي، الرد على أي سؤال يخص أزمة اللاعبين حول عدم حصولهم على مكافآتهم.

وصرح :"هذا حق أصيل للاعبي الفريق فقط".

وتطرق للحديث حول مواجهة غانا قائلا :"نستعد جيدا لمباراة الغد ونعلم مدى أهمية اللقاء للجيل الحالي من اللاعبين".

وواصل "مباراة غانا ستكون صعبة ولكننا جاهزين بقوة للمنافس ولا توجد أي مشاكل فنية في اختيارات اللاعبين".

وأتم "التغييرات في التنقل بين المعسكرات واردة، والإقامة في الإسماعيلية والسويس واحدة، في النهاية سنعمل على الفوز باللقاء".

غينيا بيساو تتذيل المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وغانا وبنين برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع بنين سلبيا في الجولة الثالثة.

وتواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو ضمن ثالث جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج