مؤتمر مدرب غينيا بيساو: أزمة اللاعبين حق أصيل لهم.. وجاهزون بقوة لغانا

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 11:55

كتب : عاطف شادي

باسيرو كاندي - غينيا بيساو

قال باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو إن فريقه جاهز بقوة لغانا، مشددا على عدم وجود أي مشاكل فنية في اختيارات اللاعبين. وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

في البداية رفض كاندي، الرد على أي سؤال يخص أزمة اللاعبين حول عدم حصولهم على مكافآتهم.

وصرح :"هذا حق أصيل للاعبي الفريق فقط".

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وتطرق للحديث حول مواجهة غانا قائلا :"نستعد جيدا لمباراة الغد ونعلم مدى أهمية اللقاء للجيل الحالي من اللاعبين".

وواصل "مباراة غانا ستكون صعبة ولكننا جاهزين بقوة للمنافس ولا توجد أي مشاكل فنية في اختيارات اللاعبين".

وأتم "التغييرات في التنقل بين المعسكرات واردة، والإقامة في الإسماعيلية والسويس واحدة، في النهاية سنعمل على الفوز باللقاء".

غينيا بيساو تتذيل المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وغانا وبنين برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع بنين سلبيا في الجولة الثالثة.

وتواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو ضمن ثالث جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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