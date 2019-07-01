مؤتمر مدرب غانا: ثقتي كاملة في اللاعبين.. ومواجهة نيجيريا ستكون الانطلاقة الحقيقية

قال كويسي أبياه مدرب غانا إنه يضع ثقته الكاملة في اللاعبين لحسم التأهل للدور التالي من كأس الأمم في آخر جولات دور المجموعات ضد غينيا بيساو، وتوقع لفريقه أداء قويا في مواجهة نارية ضد نيجيريا في دور الـ16.

وصرح أبياه للصحفيين قائلا: "أسعى لبذل قصارى جهدي أمام غينيا بيساو للفوز وحصد النقاط الثلاثة والتأهل للدور التالي".

وأضاف "لا بديل عن الفوز بعد التعادل في أول جولتين".

وتعادلت غانا في أول جولتين من دور المجموعات، ضد بنين بنتيجة 2-2، وسلبيا مع الكاميرون.

وواصل "لدينا العديد من الخيارات في التشكيل كبدائل للمصابين".

وتابع "أعتقد أنه لن يكون هناك العديد من التغييرات، أسامواه جيان لاعب كبير ونجم شهير لكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته لخوض التدريبات".

وأكمل "كوادو أسامواه يشارك في أكثر من مركز في الملعب، وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة اللاعب بظهوره خلال المباراتين".

وواصل "مازالت لدي كامل الثقة في لاعبي غانا، في كل مشاركات غانا لا نبدأ بقوة لكن في النهاية نصل إلى مراحل متقدمة".

واستطرد "الفريق الجيد يعتمد على الأداء الجماعي، وليس الأسماء الكبيرة فيه".

وتابع "أي مدرب يرغب في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة، لكن ما حدث أمام بنين كان سببا في هذه الوضعية الصعبة، والآن علينا أن نتدارك ذلك غدا".

وأتم "نتوقع أن تكون مواجهتنا مع نيجيريا في دور الـ16 هي بداية الانطلاقة الحقيقية".

وتحتل غانا المركز الثاني في مجموعتها، برصيد نقطتين بفارق نقطتين عن الكاميرون المتصدر، وبالتساوي مع بنين صاحبة المركز الثالث.

وتواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو ضمن ثالث جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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