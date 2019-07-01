أرقام قمصان جديدة لأليسون وتشامبرلين مع ليفربول

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشامبرلين

سيرتدي أليسون بيكر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعبا ليفربول رقمين جديدين على قميصيهما مع الريدز الموسم المقبل.

وسيصبح الرقم 1 رقمًا لقميص الحارس أليسون في موسم 2019/2020 بدلا من لوريس كاريوس المُعار لنادي بشكتاش، حسب موقع ليفربول.

في حين سيُبدل تشامبرلين رقم قميصه الحالي 21 بالرقم 15 وذلك على إثر مغادرة دانييل ستوريدج لصفوف الريدز.

أخبار متعلقة

رسميا - إنتر يعلن تعاقده مع جودين عودة إلى المهد.. رسميا – دينيس سواريز يغادر برشلونة رسميا - تشيلسي يؤكد عودة إيجوايين إلى يوفنتوس ضيوف: صلاح وماني وأوباميانج حصدوا جائزة الحذاء الذهبي لأنهم لم يتركوا فرقهم منتصف الموسم

يأتي قميص حارس مرمى ليفربول 2019-2020 باللون الأسود بتفاصيل ذهبية مذهلة وتم تصميمه بما يتماشى مع قمصان لاعبي الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن أليسون انضم من روما إلى ليفربول الصيف الماضي.

أليسون قاد ليفربول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

فيما حل الفريق في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج

أليسون بيكر أليكس أوكسليد-تشامبرلين ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاني رمزي يتحدث عن اختلاف مستوى صلاح المهاجم بين ليفربول ومصر.. ومركز حراسة المرمى 16 دقيقة | مصر 2019
الحدادي: لاعبو تونس تعاهدوا على حسم الصعود أمام موريتانيا 34 دقيقة | مصر 2019
رسميا - روما يضم لاعب وسط منتخب غينيا 36 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – جلسة بين عبد الحفيظ وعاشور والشحات والسولية.. وتدريبات خفيفة للثنائي المصاب 37 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب تونس: مسألة مشاركة ساسي تخصني.. وجاهز للتعامل موريتانيا 51 دقيقة | مصر
تدريبات بدون كرة لمنتخب مصر لتجنب الإجهاد 59 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك