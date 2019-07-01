أرقام قمصان جديدة لأليسون وتشامبرلين مع ليفربول

سيرتدي أليسون بيكر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعبا ليفربول رقمين جديدين على قميصيهما مع الريدز الموسم المقبل.

وسيصبح الرقم 1 رقمًا لقميص الحارس أليسون في موسم 2019/2020 بدلا من لوريس كاريوس المُعار لنادي بشكتاش، حسب موقع ليفربول.

في حين سيُبدل تشامبرلين رقم قميصه الحالي 21 بالرقم 15 وذلك على إثر مغادرة دانييل ستوريدج لصفوف الريدز.

يأتي قميص حارس مرمى ليفربول 2019-2020 باللون الأسود بتفاصيل ذهبية مذهلة وتم تصميمه بما يتماشى مع قمصان لاعبي الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن أليسون انضم من روما إلى ليفربول الصيف الماضي.

أليسون قاد ليفربول لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

فيما حل الفريق في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

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