رسميا - إنتر يعلن تعاقده مع جودين

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

دييجو جودين

أعلن نادي إنتر التعاقد مع دييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2022.

دييجو جودين

النادي : أتليتكو مدريد

أوروجواي

وكان جودين قد كشف في وقت سابق من الموسم عن نيته بخوض تجربة جديدة بعد نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد.

وانضم جودين إلى صفوف أتليتكو مدريد من فياريال في عام 2010 قبل أن يرحل بنهاية الموسم الحالي بعد تسعة مواسم.

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وخاض جودين 131 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي ونجح في تسجيل 8 أهداف، كما حاز على لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في 2011.

وحصد جودين مع أتليتكو مدريد لقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة أيضا.

بينما توج بلقب الدوري الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.

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