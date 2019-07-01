هاني رمزي: اتفق أن الأداء ليس جيدا.. وهذه هي سلبيات منتخب مصر

اعترف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر بأن الأداء ليس جيدا رغم التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة.

وقال رمزي عبر قناة نايل سبورت: "أتفق أن الأداء ليس جيدا، فالجمع بين الأداء والنتيجة معادلة صعبة، هذا هدفنا ونعمل عليه، وتصدر المجموعة كان الهدف الأكبر".

وأوضح المدرب العام للمنتخب "نعاني من ثلاث مشاكل أولها في بناء الهجمات من الخلف، وثانيا نسبة الاستحواذ تقل مما يدفعنا لبذل مجهودا أكبر لأننا نركض وراء الخصم والكرة مما يؤثر بالسلب على إمكانياتنا".

وتابع "أما المشكلة الثالثة فهي الاعتماد بشكل كبير في الثلث الهجومي على تريزيجيه أو مجهود محمد صلاح".

وواصل رمزي حديثه "طالما لا نبني الهجمة من نصف ملعبنا ونصل بالكرة للثلث الأخير بالتالي الأداء الهجومي لن يكون مؤثرا، أثق أن الأداء سيتحسن رغم اعترافي بأهمية النتائج".

وكرر هاني رمزي "نعاني من بعض المشاكل في بناء الهجمة والخروج بالكرة بشكل صحيح، والوصول بها لنصف ملعب الخصم والكثافة الهجومية قليلة طالما الكرة لا تصل للثلث الأخير،

واستطرد مدرب المنتخب "الهدف الثاني في مرمى أوغندا جاء بجملة فنية نفذناها بشكل جيد، فاللاعبون لم يقدروا على تنفيذ بدء الهجمات بشكل جيد إضافة إلى أن أوغندا فريق مميز ومنظم".

وشدد "مستويات الأفارقة في المستويين الثالث والرابع تطورت كثيرا ولديهم لاعبون في أوروبا ومدربون جيدون، لقد شهدت البطولة مفاجأة كبيرة بخسارة نيجيريا ضد مدغشقر، لذا من يفكر في الفوز بالكأس عليه الاستعداد لمواجهة أي فريق".

وحذر رمزي "لابد أن نركز على الاستحواذ لأن المرحلة القادمة أصعب كثيرا، تصدر المجموعة أمر طبيعي، ولكن المنتخبات الإفريقية في تطور ملحوظ، والأدوار الإقصائية لا تتحمل الأخطاء، وسنجد مستويات مختلفة، فالأخطاء أمام أوغندا والكونغو وزيمبابوي إذا تكررت أمام نيجيريا والجزائر والسنغال سيكون العقاب قويا وستزيد الأمور صعوبة".

واستدرك "لكن اللعب ضد الجزائر والسنغال والمغرب يكون التحضير نفسيا بشكل أفضل والجهاز الفني سيعمل على إيجاد حلول للسلبيات".

وواصل تصريحاته "هناك إيجابيات ولا أنكر السلبيات، الشوط الأول نكون أفضل على فترات، ومن ضمن الإيجابيات التسجيل من فرص قليلة".

ولفت هاني رمزي إلى سلبية رابعة في ختام تصريحاته "نعاني من مشكلة أخرى وهي إذا استغل المنافسون الفرص الضائعة لهم".

اقرأ أيضا:

هربنا.. مصر تتصدر بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه.. ماذا حدث في 3 نسخ سابقة

بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

غياب كهربا وعودة مصطفى فتحي وظهور 3 ناشئين.. الزمالك يعلن قائمة معسكر قبرص

أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا.. ليس سهلا أن تلعب أمام 70 ألف متفرج