وليد سليمان: هذا ليس منتخب تونس الذي نعرفه.. ومعلول يستحق قيادة نسور قرطاج

تعاطف وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر مع زميله التونسي علي معلول بسبب استبعاده من قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وليد سليمان النادي : الأهلي مصر

وقال وليد سليمان عبر قناة صدى البلد: "علي معلول نجم كبير ويستحق أن يتواجد مع منتخب تونس ويكون قائدا لنسور قرطاج".

وأضاف لاعب منتخب مصر "تابعت المباراة الثانية لتونس ضد مالي، الأداء تحسن نسبيا ولكن هذا ليس منتخب تونس الذي نعرفه".

ويواجه منتخب تونس شبح الخروج من الدور الأول بعد التعادل أمام أنجولا ومالي وقبل مواجهة موريتانيا غدا الثلاثاء.

وعن منتخب مصر قال وليد سليمان: "أرى أن الانسجام سيزيد مع المباريات المقبلة، وننفذ تعليمات الجهاز الفني".

وأتم اللاعب تصريحاته "تجمعنا في وقت قليل خاصة وأن الدوري لم ينته بعد".

وتأهل منتخب مصر لثمن النهائي بعد تصدر المجموعة بـ 9 نقاط من ثلاثة انتصارات أمام زيمبابوي بهدف نظيف والكونغو الديمقراطية وأوغندا بهدفين للا شئ.

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