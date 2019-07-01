رسميا - تشيلسي يؤكد عودة إيجوايين إلى يوفنتوس

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 10:44

كتب : FilGoal

إيجوايين يحتفل - يوفنتوس وإنتر

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي نهاية إعارة جونزالو إيجوايين وعودته مرة أخرى إلى صفوف يوفنتوس.

وكان إيجوايين قد خرج معارا من يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي لمدة موسم كامل.

لكن اللاعب انتقل إلى صفوف تشيلسي في يناير الماضي ولمدة ستة أشهر تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي أصبح المدير الفني الحالي ليوفنتوس.

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وأكد تشيلسي عودة هيجوايين إلى يوفنتوس مجددا أي أن النادي الإنجليزي لن يقوم بتفعيل بند أحقية الشراء.

وكان إيجوايين قد لعب 18 مباراة مع فريق تشيلسي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وفي النصف الأول من الموسم لعب إيجوايين 22 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان إيجوايين قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس من نابولي في صيف 2016 وخاض 105 مباراة ونجح في تسجيل 55 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وتشير التقارير الإيطالية إلى رغبة إيجوايين في الاستمرار باللعب تحت قيادة ساري مع يوفنتوس.

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