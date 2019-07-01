مواعيد مباريات الإثنين 1 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. المغرب لحسم الصدارة والسنغال لتجنب مصر

تواصل كأس الأمم الإفريقية 2019 الاشتعال، وتدخل في صدامات أكثر حدة وتأثيرا.

اليوم الثاني لمباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات سيحمل أنباءً مهمة لأغلب المشاركين على الأرجح.

FilGoal.com يقدّم مواعيد الإثنين 1 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد تفصيليًا من هـنـا

في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقَل المباراة عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نفس التوقيت يلعب المغرب أمام جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقَل عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي).

وفي المجموعة الثالثة، تلعب كينيا أمام السنغال في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي. مباراة تُنقَل عبر beIN Sports MAX 2.

وفي نفس التوقيت، تلعب الجزائر أمام تنزانيا على استاد السلام، وتُنقَل عبر beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي).

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