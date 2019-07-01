اليوم الإفريقي - ذكريات متجددة.. وحسم محتمل لمنافس مصر

تتواصل منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019، بـ4 مباريات جديدة.

الإثنين 1 يوليو 2019 سيشهد حسم ترتيب المجموعتين الثالثة والرابعة، وظهور بعض ملامح المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

FilGoal.com يقدّم اليوم الإفريقي ويستعرض المواجهات المرتقبة وأبرز الأرقام والحقائق المحيطة بها.

ناميبيا – كوت ديفوار

شهد الدور الأول من نسخة 1998، واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما هزمت كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا بنتيجة 4-3.

وقتها سجّل أحد أهداف ناميبيا لاعب يُدعى ريكاردو مانيتي، وهو الذي سيكون على كرسي القيادة الفنية لبلاده عندما تتجدد المواجهة على استاد الدفاع الجوي.

مباراة المجموعة الرابعة تقام في السادسة مساءً، وستبحث فيها ناميبيا عن فوزها الأول تاريخيا بكأس الأمم الإفريقية بعد 8 مباريات دون انتصار.

كوت ديفوار تمتلك 3 نقاط من فوز وهزيمة، فيما تعرضت ناميبيا لهزيمتين.

فوز كوت ديفوار يتأهل بها رسميا إلى الدور المقبل، والتعادل يترك الأبواب مفتوحة، أما فوز ناميبيا فيدخلها في حسابات معقدة داخل مجموعتها وخارجها.

جنوب إفريقيا – المغرب

لم تفز جنوب إفريقيا على المغرب تاريخيا سوى مرة واحدة فقط، لكنها كانت مؤلمة للغاية.

ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 1998، وجيل مغربي مدجج باللاعبين العظام، تلقى هزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد.

في استاد السلام، تتجدد الذكريات ويلتقي الطرفان بالسادسة مساءً، في نفس توقيت مباراة ناميبيا وكوت ديفوار.

المغرب في رصيده 6 نقاط وضمن التأهل بالفعل، لكنه يبحث عن تأمين الصدارة والتعادل يكفيه.

أما جنوب إفريقيا فتمتلك 3 نقاط، متساوية مع كوت ديفوار، ومتأخرة عنها في المواجهات المباشرة.

تنزانيا – الجزائر

قبل أقل من 4 سنوات، تقاطعت مسارات تنزانيا والجزائر في تصفيات كأس العالم، فكانت النتيجة فادحة.

7 أهداف جزائرية سكنت شباك تنزانيا، وأكدت تفوق الأفناك في المواجهات المباشرة التي لم تشهد سوى انتصار تنزاني واحد تاريخيًا.

مباراة استاد السلام التي تقام في التاسعة مساءً، هي الأقل أهمية بين كل مباريات الجولة الثالثة في مختلف المجموعات، فالمنتخبان لا يلعبان على أي شيء ببساطة.

الجزائر ضمنت تصدر المجموعة الثالثة، وتنزانيا ستقبع في المركز الرابع لا محالة ولا تمتلك أي حظوظ في التأهل إلى الدور المقبل.

منتخب الجزائر فاز مرتين وحقق العلامة الكاملة، وتنزانيا خسرت مرتين في مشاركتها الثانية تاريخيا، ليكون الفوز في نهائيات أمم إفريقيا غائب عن سجلاتها.

كينيا – السنغال

كل مواجهاتهما الثلاثة السابقة كانت في كأس الأمم الإفريقية، ولا جديد هذه المرة.

صدام مرتقب على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً بالمجموعة الثالثة، سيحدد الكثير.

المنتخبان يمتلكان 3 نقاط، ويتنافسان على المقعدين الثاني والثالث في المجموعة.

التعادل يجعل السنغال في المركز الثاني، والفوز وحده يضمن تأهل كينيا، وإلا ستضطر لانتظار نتائج بقية المجموعات.

أهمية هذه المباراة أنها ستحدد بشكل كبير منافس مصر في دور الـ16، فلو تأهل صاحب المركز الثالث منها، سيلتقي بمتصدر المجموعة الأولى: الفراعنة.

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