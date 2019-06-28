سكاي: يوفنتوس يقترب من التعاقد مع رابيو

يقترب نادي يوفنتوس من تدعيم وسط ميدانه بصفقة جديدة، والهدف هذه المرة هو الفرنسي أدريان رابيو.

جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي"، ذكر أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس، سافر إلى باريس بالفعل للتفاوض مع اللاعب.

وذكر التقرير أن التفاؤل سائد بشأن إمكانية التوصل لاتفاق والإعلان عن الصفقة رسميا في الساعات التالية.

رابيو (24 عاما) لم يخض سوى 20 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنتهي، إذ تم دفعه للتدرب مع الفريق الرديف منذ مطلع العام بعد أن رفض تجديد تعاقده.

وسبق ليوفنتوس التعاقد مع الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر قادما من يوفنتوس.

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