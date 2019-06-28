جنش يغادر مران المنتخب مصابا.. ويتجه للمستشفى لإجراء آشعة

غادر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر مران فريقه اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أوغندا في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران الحراس، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

وغادر جنش المران إلى المستشفى لإجراء آشعة للاطمئنان على الإصابة.

وقال خبر رسمي صادر عن اتحاد الكرة إن الجهاز الفني للمنتخب "ينتظر نتائج الأشعة التي يجريها حاليا محمود جنش حارس مرمى الفريق لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج. وكان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الإفريقية".

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

ويضم المنتخب من حراس المرمى كذلك محمد الشناوي، وأحمد الشناوي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

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