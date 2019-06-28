"المهاجم" محمد إبراهيم يقود الزمالك للفوز 7-0 وديا

قاد محمد إبراهيم لاعب الزمالك فريقه للانتصار على البطل الأوليمبي بسباعية مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن معسكر الفريق في أكتوبر.

سباعية الزمالك جاءت عن طريق محمد إبراهيم هدفين وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد عنتر وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما".

وشارك محمد إبراهيم في مركز جديد له وهو المهاجم الصريح، وأشاد به خالد جلال المدير الفني للفريق.

وشهد اللقاء مشاركة جميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزية الجميع في جميع المراكز، وتجربة العديد من اللاعبين في مراكز أخرى.

وشارك أوباما في مركز المهاجم بديلاً لمحمد إبراهيم في الشوط الثاني.

و أجرى خالد جلال بعض التغييرات في بداية الشوط الثاني بنزول أحمد مدبولي بدلاً من إبراهيم حسن ، والمدافع يوسف محمود مواليد 2000 بدلاً من محمد عبدالسلام وعمر صلاح بدلاً من محمود عبد المنصف، ونزول حازم إمام بدلاً من كماتشو في الدقيقة 9، كما شارك اللاعب الصاعد يحيي مفتاح لاعب الوسط مواليد 99 بدلاً من محمد حسن في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

وقام جلال بإخراج بهاء مجدي ومحمود الشحات وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف حسن ومحمد ابراهيم ، ونزول محمد عبدالغني وعبد الله جمعه وحمدي النقاز وأحمد سيد "زيزو" وأوباما والناشئ أحمد عيد مواليد 2001.

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