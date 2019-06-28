مدرب مالي: التعادل مع فريق مونديالي أمر جيد

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي إن التعادل مع فريق مونديالي كتونس، أمر جيد.

وأضاف مجاسوبا في المؤتمر الصحفي الذي عقب تعادل فريقه مع تونس 1-1: منتخب مالي صغير في السن وعناصره أغلبها من الشباب، والتعادل مع فريق كبير بحجم تونس هو أمر جيد".

وأضاف " لم نندم على نتيجة التعادل التي حدثت في ظروف مناخية صعبة ولاعبي فريقي معتادون على اللعب في أجواء أوروبا" .

وأردف: "ليس من السهل أن تواجه فريقا مثل تونس لعب في كأس العالم الأخيرة وتخرج بنقطة التعادل وتكون غير راض".

هدف ⚽️ التقدم للمنتخب المالي بهدية كارثية من الحارس التونسي بعد ركلة ركنية.



🇹🇳 0 - 1 🇲🇱 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XMhcqccUR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

وأتم "لدينا طموح بأخذ كل لقاء بمفرده، أطلب من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم ومباراة أنجولا القادمة ستكون حاسمة بكل تأكيد ونسعى للتأهل كأول المجموعة ".

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

منتخب تونس، كما في الجولة الأولى ضد أنجولا، لم يقنع، بل وكان أقرب للهزيمة منه للفوز.

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