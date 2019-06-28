"لبحث الصفقات الجديدة وعروض الرحيل".. اجتماع بين لجنة التخطيط في الأهلي وإدارة التعاقدات

تقعد لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعا عصر يوم السبت مع إدارة التعاقدات في النادي.

ويأتي الاجتماع من أجل مناقشة آخر ما تم التواصل إليه في "ملف الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين الجدد المرشحين للانضمام لـ الأهلي وفقا لتوصيات الجهاز الفني"، حسبما أشار النادي عبر موقعه الرسمي.

وتستهدف لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي ويترأسها طه إسماعيل وتضم زكريا ناصف وخالد بيبو في اجتماع السبت، بحث آخر المستجدات الخاصة بموقف اللاعبين المعارين وكذلك مناقشة العروض التي وصلت للاعبي الفريق الأول، "بما لا يتعارض مع احتياجات الجهاز الفني".

قبل اجتماع لجنة التخطيط مع لجنة التعاقدات، ستعقد اللجنة اجتماعا في الثانية ظهرا يوم السبت مع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـ"وضع الرتوش الأخيرة على مطالب الجهاز الفني وبحث احتياجاته للموسم الجديد".

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج الأحمر لـ 4 نقاط لحسم لقبه الـ41.

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