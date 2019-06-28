"لبحث الصفقات الجديدة وعروض الرحيل".. اجتماع بين لجنة التخطيط في الأهلي وإدارة التعاقدات

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

طه إسماعيل - زكريا ناصف - خالد بيبو

تقعد لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعا عصر يوم السبت مع إدارة التعاقدات في النادي.

ويأتي الاجتماع من أجل مناقشة آخر ما تم التواصل إليه في "ملف الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين الجدد المرشحين للانضمام لـ الأهلي وفقا لتوصيات الجهاز الفني"، حسبما أشار النادي عبر موقعه الرسمي.

وتستهدف لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي ويترأسها طه إسماعيل وتضم زكريا ناصف وخالد بيبو في اجتماع السبت، بحث آخر المستجدات الخاصة بموقف اللاعبين المعارين وكذلك مناقشة العروض التي وصلت للاعبي الفريق الأول، "بما لا يتعارض مع احتياجات الجهاز الفني".

أخبار متعلقة

لوضع اللمسات الأخيرة على الموسم الجديد.. اللجنة الفنية للأهلي تجتمع بـ لاسارتي مران الأهلي - برنامج بدني لـ رمضان وأجايي.. وتقسيمة قوية بقيادة لاسارتي تعرف على وديات الأهلي في معسكر إسبانيا مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي

قبل اجتماع لجنة التخطيط مع لجنة التعاقدات، ستعقد اللجنة اجتماعا في الثانية ظهرا يوم السبت مع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـ"وضع الرتوش الأخيرة على مطالب الجهاز الفني وبحث احتياجاته للموسم الجديد".

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج الأحمر لـ 4 نقاط لحسم لقبه الـ41.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي من هنا

اقرأ أيضا

ورطة تونسية

بيان رسمي - اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يدلوا بتصريحات.. نشرناها بطريق الخطأ

مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل

صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط

الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب مالي: التعادل مع فريق مونديالي أمر جيد 21 دقيقة | مصر 2019
جيريس: أحمد الله أن ساسي فقط يلعب في مصر.. كنت سأضطر لإشراك كل لاعب يُهتف له 31 دقيقة | مصر 2019
"لبحث الصفقات الجديدة وعروض الرحيل".. اجتماع بين لجنة التخطيط في الأهلي وإدارة التعاقدات 46 دقيقة | مصر
سيناريوهات تضع تونس في وجه مصر بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 47 دقيقة | مصر 2019
استراحة مصر 2019 - المغرب 1 كوت ديفوار 0.. نهاية شوط مثير ساعة | مصر 2019
ماريجا رجل مباراة مالي وتونس: أضعنا الفوز.. ألوم نفسي بشدة ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك