ماريجا رجل مباراة مالي وتونس: أضعنا الفوز.. ألوم نفسي بشدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 18:43

كتب : عاطف شادي

موسى ماريجا

قال موسى ماريجا مهاجم مالي إن فريقه أهدر الفوز ضد تونس.

ماريجا الذي تم اختياره أفضل رجل مباراة مالي وتونس تحدث للصحافة عقب التعادل 1-1: "فريقنا أضاع الفوز أمام تونس. أملي خاب".

وأضاف "ألوم نفسي بشدة على الفرصة التي أهدرتها في نهاية المباراة".

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وشدد "دخلنا المواجهة بدافع الفوز، لعبنا مباراة متوازنة ضد منتخب يملك لاعبين كبار".

وأردف "سعينا لاستغلال نقاط الضعف، وفي النهاية نشكر الله على النتيجة ونسعى للفوز في مباراة أنجولا الأخيرة".

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

نسور قرطاج صاروا في ورطة بعدما لم يجمعوا سوى نقطتين، على بعد مثلهما من متصدر المجموعة منتخب مالي الذي تغلب على موريتانيا 4-1 في الجولة الأولى.

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