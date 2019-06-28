التشكيل - بلهندة وزياش يهاجمان كوت ديفوار.. وكودجيا يتحدى المغرب

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

المغرب - ناميبيا

أعلن منتخبا المغرب وكوت ديفوار التشكيلة الخاصة بمواجهتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وأجرى ايرفي رينارد مدرب أسود الأطلس تبديلين على التشكيلة التي فاز بها في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف. أقحم يونس بلهندة وكريم الأحمدي بدلا من يوسف آيت بن ناصر ومهدي بوربيعة.

بينما استقر إبراهيما كامارا مدرب الأفيال على الدفع بنفس التشكيلة التي تفوق بها على جنوب إفريقيا بهدف.

أخبار متعلقة

بيان رسمي - اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يدلوا بتصريحات.. نشرناها بطريق الخطأ رسميا - أنطونيو فالنسيا ينضم إلى ليجيا دي كيتو لوضع اللمسات الأخيرة على الموسم الجديد.. اللجنة الفنية للأهلي تجتمع بـ لاسارتي مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل

وتشكيل المغرب جاء كالتالي:

الحارس: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - مهدي بنعطية - رومان سايس - نبيل درار

الوسط: مبارك بوصوفة - كريم الأحمدي - يونس بلهندة

الهجوم: نور الدين أمرابط - يوسف النصيري - حكيم زياش

بينما تلعب كوت ديفوار بالقوام التالي:

الحارس: سيلفان جوبوهو

الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه

الوسط: سيري دي - جان ميشيل سيري - فرانك كيسي

الهجوم: ماكس جراديل - جوناثان كودجيا - نيكولا بيبي

ويتصارع المنتخبان في ملعب السلام على صدارة المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا.

اقرأ أيضا

صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي

يوسف بلايلي.. مصر أعادته للحياة مرتين بعدما أفلت من عقاب سيسيفوس

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط

المغرب كوت ديفوار كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماذا ينتظر المغرب في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا؟ طريق ليس بالصعب إلى ربع النهائي 2 دقيقة | مصر 2019
أمرابط أفضل لاعب في انتصار المغرب على كوت ديفوار ويُصرح: افتقد حمد الله ولكن 4 دقيقة | مصر 2019
رينار: الجمهور ذكرني بالمونديال.. وأشكر من ينتقدنا 5 دقيقة | مصر 2019
مغرب جميل 24 دقيقة | مصر 2019
جنش يغادر مران المنتخب مصابا.. ويتجه للمستشفى لإجراء آشعة 51 دقيقة | مصر 2019
"المهاجم" محمد إبراهيم يقود الزمالك للفوز 7-0 وديا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك