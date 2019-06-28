التشكيل - بلهندة وزياش يهاجمان كوت ديفوار.. وكودجيا يتحدى المغرب

أعلن منتخبا المغرب وكوت ديفوار التشكيلة الخاصة بمواجهتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وأجرى ايرفي رينارد مدرب أسود الأطلس تبديلين على التشكيلة التي فاز بها في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف. أقحم يونس بلهندة وكريم الأحمدي بدلا من يوسف آيت بن ناصر ومهدي بوربيعة.

بينما استقر إبراهيما كامارا مدرب الأفيال على الدفع بنفس التشكيلة التي تفوق بها على جنوب إفريقيا بهدف.

وتشكيل المغرب جاء كالتالي:

الحارس: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - مهدي بنعطية - رومان سايس - نبيل درار

الوسط: مبارك بوصوفة - كريم الأحمدي - يونس بلهندة

الهجوم: نور الدين أمرابط - يوسف النصيري - حكيم زياش

بينما تلعب كوت ديفوار بالقوام التالي:

الحارس: سيلفان جوبوهو

الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - سيرج أورييه

الوسط: سيري دي - جان ميشيل سيري - فرانك كيسي

الهجوم: ماكس جراديل - جوناثان كودجيا - نيكولا بيبي

ويتصارع المنتخبان في ملعب السلام على صدارة المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا.

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