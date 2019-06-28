رسميا - أنطونيو فالنسيا ينضم إلى ليجيا دي كيتو

أعلن نادي ليجيا دي كيتو الإكوادوري ضم أنطونيو فالنسيا بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أنطونيو فالنسيا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

الدولي الإكوادوري انضم للفريق عقب نهاية مشوار المنتخب في بطولة كوبا أمريكا بتذيل ترتيب المجموعة الثالثة خلف أوروجواي وتشيلي واليابان.

لاعب فياريال الإسباني وويجان الإنجليزي السابق قضى 10 مواسم مع مانشستر يونايتد توج خلالها بـ 9 ألقاب.

الظهير البالغ 33 عاما لم يجدد تعاقده مع الشياطين الحمر لينضم لصفوف الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب الدوري المحلي بعد انتصاف الموسم.

ليجيا دي كيتو لديه مباراة هامة أمام أولمبيا الباراجوياني في دور الـ16 من كوبا ليبرتادوريس 2019 خلال الشهر المقبل.

الفريق الإكوادوري سبق له أن فاز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2008 وواجه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية وخسر بهدف نظيف، لكن فالنسيا لم يكن قد انتقل لهم وقتها.

ويعد ليجا دي كيتو واحد من 6 أندية حققت الثلاثية القارية في أمريكا الجنوبية بالفوز بالألقاب الثلاثة، كوبا ليبرتادوريس، كوبا سود أمريكانا، ريكوبا سود أمريكانا خلال عامي 2008 و2009.

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