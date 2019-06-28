لوضع اللمسات الأخيرة على الموسم الجديد.. اللجنة الفنية للأهلي تجتمع بـ لاسارتي

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 17:29

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

يجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بلجنة التخطيط في النادي غدا السبت.

الاجتماع من المنتظَر عقده في الثانية ظهرا، في حضور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصر وخالد بيبو عضوي اللجنة.

ويهدف الاجتماع لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

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وتبحث لجنة التخطيط في كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق كرة القدم.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة مع الجهاز الفني كخطوة أولى للاطلاع على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق بالموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق إلى بعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت فريق الكرة، سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي.

كما تباحثت مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات النادي وجماهيره.

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

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الأهلي لاسارتي

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