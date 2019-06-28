أزمة المكافآت تتجدد في صفوف زيمبابوي.. واتحاد الكرة: لن ننسحب من البطولة

تجددت أزمة المكافآت بين صفوف لاعبي منتخب زيمبابوي واتحاد الكرة المحلي، ليهدد اللاعبون بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا بحسب تقارير قبل أن ينفي الاتحاد الزيمبابوي ذلك في بيان رسمي.

الأزمة ليست الأولى بين صفوف المحاربين في البطولة المقامة على أرض مصر، فقد سبق وأن هدد اللاعبين بالانسحاب وامتنعوا عن خوض المران الأخير للقاء مصر في الافتتاح، وهدد بعض اللاعبين بالعودة للبلاد وعدم خوض البطولة بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بالالتزامات المالية المتفق عليها. (

طالع التفاصيل)

واجتمع السفير الزيمبابوي في مصر بالفريق، في محاولات لإقناعهم بخوض اللقاء، حتى تكللت مجهوداته بالنجاح، ليشاركوا في اللقاء ثم يخسروا بهدف نظيف أمام الفراعنة.

والآن وبعدما تعادل المحاربون مع أوغندا في الجولة الثانية، ظهرت الأزمة على السطح من جديد بعدما فشل اتحاد الكرة في دفع مكافآت اللاعبين.

وكان من المفترض حصول كل لاعب على 12.500 دولار وفقا للائحة المكافآت، ولكن الاتحاد طالبهم بتخفيض المبلغ إلى ما يقرب النصف بحسب تقرير موقع soka25east، وهو ما رفضه اللاعبون.

ليس ذلك فقط، اللاعبون لم يحصلوا أيضا على مكافأة التعادل مع أوغندا والتي تبلغ 3 آلاف دولار، وهو ما أجج الوضع وجعلهم يهددوا بالانسحاب مرة أخرى وفقا للتقرير.

لكن الاتحاد الزيمبابوي عبر حسابه على تويتر أصدر بيانا قال فيه إن منتخب المحاربين مستمر في البطولة ولن ينسحب منها.

زيمبابوي تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف كلا من مصر وأوغندا برصيد نقطة واحدة، وأمامها فرصة للتأهل من البطولة حال الانتصار على الكونغو الديمقراطية التي لا تملك أي نقطة.

اقرأ أيضا:

أجيري يرفض حضور الإعلام لمران المنتخب الرئيسي قبل لقاء أوغندا

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط

رسميا - استبعاد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

تجول داخل غرفة ملابس المغرب قبل صدام كوت ديفوار

تجول داخل غرفة ملابس تونس قبل صدام مالي

فيديو في الجول – نجوم الكرة المصرية يختارون لاعبين ظُلموا في جيلهم