خط الوسط هو كل شيء وروح المحاربين في ملامح انتصار الجزائر على السنغال

خرج منتخب الجزائر بفوز صعب على السنغال بهدف دون رد سجله يوسف البلايلي ليطير بالخُصر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

ست نقاط من أول مباراتين يؤكدون أن كتيبة المدرب جمال بلماضي تسير بقوة وتفرض نفسها يوما بعد يوم كأحد المرشحين لنيل اللقب الإفريقي.

فما هي ملامح فوز الجزائر على السنغال في المباراة التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي؟

خط الوسط هو كل شيء

كان خط وسط منتخب الجزائر رائعا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بقيادة الرباعي إسماعيل بن ناصر ورياض محرز وسفيان فيجولي وعدلان قديورة.

رباعي قتل خطورة منتخب السنغال كليا جعله لا يستطيع الوصول لمرمى رايس مبولحي كثيرا ليشكل خطورة.

بالإضافة لمساندة دفاعية مميزة من ثنائي الهجوم يوسف البلايلي وبغداد بونجاح فبدا وكأن منتخب الجزائر يلعب بستة لاعبين في الوسط.

البلايلي دائما تجده في كل مكان أينما وجهت نظرك وبونجاح تفوق في كل الالتحامات الهوائية.

بل أن بونجاح هو ثاني أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة في منتخب الجزائر بواقع سبع مرات خلف عدلان قديورة بفارق استخلاص وحيد فقط.

إسماعيل بن ناصر

خاض منتخب الجزائر في أمم إفريقيا مباراتين حتى الآن ورجل كلا المواجهتين هو لاعب واحد فقط إسماعيل بن ناصر.

90% دقة تمريرات واستخلاص الكرة من الخصم في سبع مناسبات وفقدها مرتين فقط و50% من تمريراته للأمام لزيادة الهجوم الجزائري.

في كل مكان في وسط الملعب ومجهود وفير دفع بن ناصر ليكون رجل المباراة الثانية للمحاربين.











































































إيقاف ماني

يعد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا لكن في لقاء الجزائر غاب نجم ليفربول والسبب يعود إلى يوسف عطال.

تسديدتان فقط خارج المرمى ولا يوجد أي تسديدة صائبة على المرمى وعرضية وحيدة صحيحة من أصل ثمانية كل ذلك كان بسبب مراقبة عطال الرائعة لماني.

استخلص عطال الكرة سبع مرات ولم يفقدها سوى مرة واحدة فقط ولم يكتف بذلك بل تقدم كثيرا للأمام لتقديم المساندة الهجومية لرياض محرز وجعله يدخل لعمق الملعب ليصبح كأنه صانع لعب أو مهاجم ثالث بجوار البلايلي وبونجاح.

روح المحاربين

قتال لاعبو الجزائر في المباراة كان مميزا فتشعر وكأنهم يخوضوا المباراة على إنها نهائي كأس الأمم وليست مواجهة في دور المجموعات.

الركض على كل كرة وعدم الاستسلام إذا ما فاز بها الخصم كل تلك الأشياء من صفات الفريق القوي الذي يريد الفوز دائما.

في الوقت ذاته أهم شيء هو التواضع لأن الغرور قد يعصف بكل شيء وهو ما حدث في تصريحات ما بعد المباراة.

وقال جمال بلماضي: "هذا مجرد فوز في دور المجموعات وتنتظرنا سبع مباريات لبلوغ النهائي، الفوز على السنغال ليس في متناول الجميع لكن هذا لا يعني إننا مرشحون للتتويج".

فيما قال يوسف عطال: "فخور بالفوز لكن يجب أن نضع أرجلنا في الأرض ونتواضع فنحن لسنا الأفضل في تلك البطولة".

وأتم "لم نصل بعد، نحن متعطشون للفوز باللقب والطريق لا يزال طويلا جدا"، وأضاف: "لعبنا كمحاربين وحققنا ما كنا نصبو إليه، لم نركز على ساديو ماني، بل ركزنا على تحقيق الفوز".

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