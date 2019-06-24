نجم الكاميرون: لم نأت إلى مصر للتنزه وزيارة الآثار

شدد إيريك ماكسيم تشوبو موتينج نجم منتخب الكاميرون، على رغبته في احتفاظ بلاده باللقب الإفريقي.

الكاميرون تبدأ حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2019، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وظهر مهاجم باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي للمواجهة الأولى، رفقة مدربه كلارنس سيدورف.

وقال تشوبو موتينج: "عادة تأتي إلى مصر للتنزه وزيارة الآثار العظيمة، لكننا جئنا إليها حاملين لقب كأس الأمم الإفريقية، ونرغب في الاحتفاظ به".

وأضاف: "ندرك قوة مجموعتنا التي تضم غانا التي تلعب لنفس هدفنا، ولكن هدفنا واحد مع التقدير لبقية منتخبات المجموعة".

الكاميرون صاحبة الـ5 ألقاب، توجت بلقب 2017 على حساب مصر، بعد أن تغلبت عليها 2-1 في النهائي.

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