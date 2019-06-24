رئيس غانا يحضر مباراة النجوم السوداء وبنين في استاد الإسماعيلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 20:08

كتب : محرر في الجول

غانا

يحضر نانا أكوفو أدو رئيس غانا مباراة منتخب بلاده ضد بنين غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وذكر موقع "غانا سوكر نت" أن الرئيس الغاني سيطير إلى مصر مساء اليوم الاثنين.

وينوي رئيس غانا السفر إلى الإسماعيلية من أجل حضور مباراة منتخب بلاده الافتتاحية.

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وكان الرئيس وعد الجهاز الفني لمنتخب غانا واللاعبين بالسفر إلى مصر وحضور المباراة الافتتاحية لهم في البطولة.

يذكر أن الرئيس الغاني استقبل بعثة منتخب غانا قبل سفرهم إلى دبي من أجل خوض معسكر الإعداد للبطولة.

وتدخل الرئيس لحل أزمة جيان أسامواه نجم منتخب غانا ليتراجع عن قرار الاعتزال الدولي وينضم لقائمة النجوم السوداء في البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

ويلعب منتخب غانا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

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