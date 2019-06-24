مدرب الكاميرون: أزمة المكافآت؟ تصب في صالحنا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

الكاميرون

يعتقد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن الأزمة التي مر بها الفريق قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 صبت في صالح الأسود التي لا تقهر.

فقد انتهت أزمة منتخب الكاميرون بإعلانهم الإضراب ورفضهم القدوم إلى الإسماعيلية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، حتى حضروا إلى مصر.

وقال سيدورف لوسائل الإعلام: "في الواقع لقد عززت أزمة المكافآت روح الفريق، وزاد التصميم داخل الفريق على الأداء الجيد. كان هناك بعض التوتر ولكن اللاعبين تصرفوا بشكل ناضج وقرروا أن يكونوا في مصر للقتال من أجل الكاميرون".

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وأضاف "أزمات المكافآت ليست شيئًا خاصًا للكاميرون أو في إفريقيا فقط، لقد رأيت أحداثًا مماثلة في جميع أنحاء العالم ، لكننا لا نريد أن ندع هذا يشوه طموحنا".

واصل المدرب الهولندي "لقد حافظ اللاعبون على نفس القوة والتركيز. الفريق جاهز ولا يمكنهم الانتظار لبدء المباراة الأولى".

وتدخل رئيس الكاميرون في الأزمة بالإضافة لوزير الرياضة هناك ووعد بصرف كل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بجوار كل من غانا وبنين وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب الكاميرون مبارياته في البطولة بملاقاة غينيا بيساو يوم الثلاثاء.

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