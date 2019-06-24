مدرب الكاميرون: أزمة المكافآت؟ تصب في صالحنا

يعتقد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن الأزمة التي مر بها الفريق قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 صبت في صالح الأسود التي لا تقهر.

فقد انتهت أزمة منتخب الكاميرون بإعلانهم الإضراب ورفضهم القدوم إلى الإسماعيلية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، حتى حضروا إلى مصر.

وقال سيدورف لوسائل الإعلام: "في الواقع لقد عززت أزمة المكافآت روح الفريق، وزاد التصميم داخل الفريق على الأداء الجيد. كان هناك بعض التوتر ولكن اللاعبين تصرفوا بشكل ناضج وقرروا أن يكونوا في مصر للقتال من أجل الكاميرون".

وأضاف "أزمات المكافآت ليست شيئًا خاصًا للكاميرون أو في إفريقيا فقط، لقد رأيت أحداثًا مماثلة في جميع أنحاء العالم ، لكننا لا نريد أن ندع هذا يشوه طموحنا".

واصل المدرب الهولندي "لقد حافظ اللاعبون على نفس القوة والتركيز. الفريق جاهز ولا يمكنهم الانتظار لبدء المباراة الأولى".

وتدخل رئيس الكاميرون في الأزمة بالإضافة لوزير الرياضة هناك ووعد بصرف كل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بجوار كل من غانا وبنين وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب الكاميرون مبارياته في البطولة بملاقاة غينيا بيساو يوم الثلاثاء.

طالع أيضا

رسميا - بسبب الخطر على حياته.. استبعاد مهاجم الكاميرون

ضربة قوية لـ السنغال في أمم إفريقيا

ماني: مستعد لمقايضة لقب دوري الأبطال للفوز بـ كأس الأمم

تجول داخل غرفة ملابس منتخب تونس

ماذا قدم حكيم زياش في أولى مباريات المغرب في البطولة