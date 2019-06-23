فيديو في الجول - الجزائر.. فلتعرف إفريقيا "شكون احنا"

سنوات عجاف طويلة خيب فيها محاربو الصحراء آمال ذويهم في الكأس القارية، لطالما أميرة إفريقيا استعصت عليهم وتاهوا في غابتها مضلين الطريق.

لكن، مع نخبة من النجوم، هل تعود الجزائر إلى سابق عهدها؟ هل تستعيد مجدا غائبا منذ سنين؟

رياض محرز، إسلام سليماني، يوسف البلايلي، ياسين براهيمي، سفيان فيجولي، أسماء رنانة في المنتخب الجزائري تبث الرعب في نفس أي منافس يعتقد أن التغلب عليهم سهل.

في هذا الفيديو، نلقي نظرة قريبة على المنتخب العربي الجزائري الذي يدخل كأس إفريقيا 2019 بطموح كبير مع مدربه ولاعبه السابق جمال بلماضي.

وتبدأ رحلة الجزائر في البطولة يوم الأحد بمواجهة كينيا في العاشرة مساء على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.