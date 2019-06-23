المقاولون يتعاقد مع ظهير الإنتاج ومحترف سابق في بولندا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 15:26

كتب : عاطف شادي

عبد الرحمن فاروق - عماد النحاس - المقولون العرب

أتم نادي المقاولون العرب التعاقد مع الثنائي عبد الرحمن فاروق، ومحمد عصام، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

فاروق انضم قادما من الإنتاج الحربي، ووقع على عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر.

كما استقطب المقاولون الجناح محمد عصام في صفقة انتقال حر أخرى، بعد انتهاء تعاقده مع جرونيك البولندي.

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عصام (25 عاما) بدأ مسيرته في وادي دجلة، وخاض لاحقا عدة تجارب في الدوري البولندي رفقة أندية: ليجيا (ب)، ونادفيسلان جورا، وستالوفا فولا، وكلوزبورك، وأخيرا جورنيك.

ووقّع عصام على عقد يمتد لـ 4 سنوات.

الإجراءات تمت في حضور محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي، وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول.

وأنهى المقاولون الدوري المصري لموسم 2018\2019 في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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